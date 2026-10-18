Landelijke campagne benadrukt noodsituatievoorbereiding

De landelijke campagne Denk vooruit vraagt aandacht voor voorbereid zijn op noodsituaties zoals stroomuitval of noodweer. Een noodpakket en afspraken kunnen het verschil maken.

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Wat doe je als de stroom langdurig uitvalt, er hevig noodweer is of het telefoonnetwerk niet meer werkt? Tijdens een noodsituatie kunnen dagelijkse dingen ineens lastig worden. De campagne Denk vooruit benadrukt het belang van een goede voorbereiding.

Een eerste stap is het samenstellen van een noodpakket waarmee je de eerste 72 uur kunt overbruggen. Daarnaast wordt geadviseerd om een noodplan te maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over wie de kinderen ophaalt als je niet bereikbaar bent. Door dit vooraf te regelen, voorkom je verwarring op het moment dat het nodig is.

Elkaar helpen

Naast eigen voorbereiding is het belangrijk om ook naar anderen om te kijken. Denk aan een oudere buur of iemand die minder goed voor zichzelf kan zorgen. Door samen met familie, vrienden en buren afspraken te maken, kunnen mensen elkaar beter ondersteunen in moeilijke situaties.

De campagne moedigt aan om nu al stappen te zetten. Tot en met 10 november kun je op de website van Denk vooruit praktische tips vinden, zoals een lijst van spullen voor een noodpakket en hulp bij het maken van een noodplan.