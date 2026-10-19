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Stroomstoring in Gemert: herstel verwacht rond acht uur

Aangepast

De stroomstoring in Gemert is vanochtend om kwart over zes opgelost. Minder dan vijfentwintig adressen zaten sinds kwart voor vijf zonder stroom.

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De storing begon vroeg in de ochtend en trof een klein aantal huishoudens in het postcodegebied 5421. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder doet hier onderzoek naar.

De storing was naar verwachting om acht uur opgelost, maar werd uiteindelijk al rond kwart over zes verholpen.

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