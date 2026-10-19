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Stroomstoring in Gemert: herstel verwacht rond acht uur
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De stroomstoring in Gemert is vanochtend om kwart over zes opgelost. Minder dan vijfentwintig adressen zaten sinds kwart voor vijf zonder stroom.
De storing begon vroeg in de ochtend en trof een klein aantal huishoudens in het postcodegebied 5421. De oorzaak van de storing is nog niet bekend; de netbeheerder doet hier onderzoek naar.
De storing was naar verwachting om acht uur opgelost, maar werd uiteindelijk al rond kwart over zes verholpen.
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