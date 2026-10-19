Darter Niels Zonneveld schrijft geschiedenis in Maastricht: 'Een droom!'

Darter Niels Zonneveld heeft zondagavond in Maastricht voor het eerst in zijn carrière een PDC-toernooi van de European Tour gewonnen. De darter uit Helvoirt klopte in de finale landgenoot Danny Noppert met 8-5.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zonneveld, die dankzij zijn eindzege in Maastricht stijgt naar de 28e plaats op de PDC-ranglijst, was voor dit toernooi de hoogst gerangschikte PDC-speler die nog nooit een rankingtitel had gewonnen. De darter uit Helvoirt maakte in de finale een vroege 2-0 achterstand goed. Hij kantelde het duel in de vijfde leg. Die snoepte hij af van Noppert. Hij won ook de volgende leg, die hij zelf moest beginnen, en de leg daarna brak hij Noppert opnieuw.

Dat liet de darter uit Joure niet op zich zitten. Noppert kwam terug tot 5-4, maar met een fraaie 157-uitgooi nam Zonneveld opnieuw afstand. "Die finish was heel belangrijk", vertelde Zonneveld na afloop. "Want ik werd nerveus!" In de dertiende leg besliste de darter uit Helvoirt het duel definitief met een 81-finish op dubbel drie.

"Ik kan het niet geloven!"

"Dit is een droom", stamelde Zonneveld na afloop. "ik kan het niet geloven. De finale was niet zo goed qua niveau, maar Danny en ik hadden dan ook een lange dag achter de rug." Op weg naar de finale in Maastricht rekende Zonneveld af met de Belg Mike De Decker (6-4), de ervaren Pool Krzysztof Ratajski (6-5), oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales (6-4), Wessel Nijman (6-5) en de Engelsman Stephen Bunting (7-4). Noppert, die in de halve finale afrekende met favoriet Gian van Veen uit Andel, toonde zich een sportief verliezer. "Niels is de verdiende winnaar", gaf hij aan.