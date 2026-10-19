Navigatie overslaan
Ontdek

Darter uit Helvoirt wint eindelijk zijn eerste PDC-titel

Aangepast
Niels Zonneveld straalt na zijn zege in Maastricht (foto: Jenny Segers/PDC Europe).
Niels Zonneveld straalt na zijn zege in Maastricht (foto: Jenny Segers/PDC Europe).

Darter Niels Zonneveld heeft zondagavond in Maastricht voor het eerst in zijn carrière een PDC-toernooi van de European Tour gewonnen. De darter uit Helvoirt  klopte in de finale landgenoot Danny Noppert met 8-5.

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Zonneveld, die dankzij zijn eindzege in Maastricht stijgt naar de 28e plaats op de PDC-ranglijst, was voor dit toernooi de hoogst gerangschikte PDC-speler die nog nooit een rankingtitel had gewonnen. 

De darter uit Helvoirt maakte in de finale een vroege 2-0 achterstand goed. Hij kantelde het duel in de vijfde leg. Die snoepte hij af van Noppert. Hij won ook de volgende leg, die hij zelf moest beginnen, en de leg daarna brak hij Noppert opnieuw. 

Dat liet de darter uit Joure niet op zich zitten. Noppert kwam terug tot 5-4, maar met een fraaie 157-uitgooi nam Zonneveld opnieuw afstand. "Die finish was heel belangrijk", vertelde Zonneveld na afloop. "Want ik werd nerveus!" In de dertiende leg besliste de darter uit Helvoirt het duel definitief met een 81-finish op dubbel drie. 

Niels Zonneveld vierde zijn titel met zijn familie (foto: Jenny Segers/PDC Europe).
Niels Zonneveld vierde zijn titel met zijn familie (foto: Jenny Segers/PDC Europe).
"Ik kan het niet geloven!"

"Dit is een droom", stamelde Zonneveld na afloop. "ik kan het niet geloven. De finale was niet zo goed qua niveau, maar Danny en ik hadden dan ook een lange dag achter de rug." 

Op weg naar de finale in Maastricht rekende Zonneveld af met de Belg  Mike De Decker (6-4), de ervaren Pool Krzysztof Ratajski (6-5), oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit Wales (6-4), Wessel Nijman (6-5) en de Engelsman Stephen Bunting (7-4). 

Noppert, die in de halve finale afrekende met favoriet Gian van Veen uit Andel, toonde zich een sportief verliezer. "Niels is de verdiende winnaar", gaf hij aan.

Danny Noppert moest zijn meerdere erkennen in Niels Zonneveld (foto: Jenny Segers/PDC Europe).
Danny Noppert moest zijn meerdere erkennen in Niels Zonneveld (foto: Jenny Segers/PDC Europe).

Voor Vlijmenaar Michael van Gerwen werd het toernooi in Maastricht een teleurstelling. Hij sneuvelde in de eerste ronde, tegen de Ier William O'Connor (5-6). Ook Maikel Verberk uit Herpen vloog in de openingsronde uit het toernooi. Hij kwam tekort tegen de Australiër Damon Heta (4-6). 

Bredanaar Jimmy van Schie ging - na een fraaie zege op de Belg Kim Huijbregts - in de tweede ronde onderuit, tegen landgenoot Jermaine Wattimena (2-6).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.