'Kan het niet geloven', darter Zonneveld wint eindelijk eerste grote titel

Darter Niels Zonneveld heeft zondagavond in Maastricht voor het eerst in zijn carrière een PDC-toernooi van de European Tour gewonnen. De darter uit Helvoirt klopte in de finale landgenoot Danny Noppert met 8-5.

Zonneveld, die dankzij zijn eindzege in Maastricht stijgt naar de 28e plaats op de PDC-ranglijst, was voor dit toernooi de hoogst gerangschikte PDC-speler die nog nooit een rankingtitel had gewonnen.

De darter uit Helvoirt maakte in de finale een vroege 2-0 achterstand goed. Hij kantelde het duel in de vijfde leg. Die snoepte hij af van Noppert. Hij won ook de volgende leg, die hij zelf moest beginnen, en de leg daarna brak hij Noppert opnieuw.

Dat liet de darter uit het Friese Joure niet op zich zitten. Noppert kwam terug tot 5-4, maar met een fraaie 157-uitgooi nam Zonneveld opnieuw afstand. "Die finish was heel belangrijk", vertelde Zonneveld na afloop. "Want ik werd nerveus!" In de dertiende leg besliste de darter uit Helvoirt het duel definitief met een 81-finish op dubbel drie.