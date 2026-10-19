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Ongeluk met gevaarlijke stoffen in huis Helmond, bewoner naar ziekenhuis

Foto's: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto's: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Politie en brandweer zijn rond twee uur zondagnacht met meerdere auto's uitgerukt naar de Broekwal in Helmond nadat daar in een huis een ongeluk had plaatsgevonden met gevaarlijke stoffen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

 De bewoner zou volgens de officier van dienst van de politie zelf de melding hebben gedaan. Het zou gaan om iemand die bij de hulpdiensten bekend is. 

De brandweer deed metingen in het huis. De politie heeft enkele monsters meegenomen. De bewoner is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht maar had geen zichtbare verwondingen. 

  • Foto's: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto's: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto's: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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