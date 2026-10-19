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Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden

Aangepast
De brandweer bestreed de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk.
De brandweer bestreed de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk.

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk heeft zondagavond brand gewoed. Het kostte de hulpdiensten de nodige tijd om de vuurhaard te vinden. De eigenaar van het gebouw is door de politie aangehouden vanwege het belemmeren van de hulpdiensten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand werd rond  negen uur ontdekt door een buurtbewoner, die zag rook bij het gebouw. De brandweer zette drie blusvoertuigen in bij het bestrijden van het vuur, dat woedde in een ruimte op de eerste etage van het gebouw.

In het bedrijfsverzamelgebouw zijn onder meer meerdere autobedrijven, een sportschool en een tattooshop gevestigd.

De eigenaar van het gebouw verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij is geboeid naar het politiebureau in Den Bosch gebracht.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Volgens de politie zou er geen sprake zijn van verdachte omstandigheden. 

  • Meerdere hulpdiensten rukte uit vanwege de brand in Nieuwkuijk. eer bestreed de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk.
    Meerdere hulpdiensten rukte uit vanwege de brand in Nieuwkuijk. eer bestreed de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk.
  • Wat de brand in Nieuwkuijk veroorzaakt heeft, wordt onderzocht.

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