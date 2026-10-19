Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Nieuwkuijk, eigenaar aangehouden

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk heeft zondagavond brand gewoed. Het kostte de hulpdiensten de nodige tijd om de vuurhaard te vinden. De eigenaar van het gebouw is door de politie aangehouden vanwege het belemmeren van de hulpdiensten.

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De brand werd rond negen uur ontdekt door een buurtbewoner, die zag rook bij het gebouw. De brandweer zette drie blusvoertuigen in bij het bestrijden van het vuur, dat woedde in een ruimte op de eerste etage van het gebouw.

In het bedrijfsverzamelgebouw zijn onder meer meerdere autobedrijven, een sportschool en een tattooshop gevestigd.

De eigenaar van het gebouw verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij is geboeid naar het politiebureau in Den Bosch gebracht.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Volgens de politie zou er geen sprake zijn van verdachte omstandigheden.