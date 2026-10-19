Onstuimig weer op komst, maar eerst nog twee aardige nazomerdagen

Er zit onstuimig weer aan te komen deze herfstvakantie. Vooral later deze week, zo vertelt Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

"Woensdag draait de wind van het oosten naar het zuidwesten", zegt Lafeber. "Die voert dan een aantal buien naar onze provincie. Met name donderdag en vrijdag kan het behoorlijk onstuimig worden in het westen van Brabant. Er is dan kans op zware windstoten van meer dan 75 kilometer per uur. De temperatuur komt woensdag, donderdag en vrijdag niet boven de 15 graden uit."

Dinsdag wordt een heel frisse dag

We beginnen deze week van de herfstvakantie volgens de weerman wel nog heel rustig, dankzij een krachtig hogedrukgebied. De opklaringen die zich maandagochtend boven België bevonden, bereiken de komende uren, onder invloed van een matige wind, het zuiden van onze provincie. En in de loop van de middag zal de zon steeds meer ruimte gaan krijgen. Het kan maandagmiddag volgens Lafeber nog zo'n 16 graden worden en het blijft droog.

Dinsdag wordt volgens hem ook nog een heel mooie najaarsdag, met flinke zonnige perioden: "Maar dan volgt in de middag vanuit het zuiden wat bewolking." En wat later trekt een regenzone over. "Dinsdag wordt wel een heel frisse dag", waarschuwt hij: "Met 12 tot 13 graden." De wind uit het oosten is daarbij matig tot vrij krachtig. "Daardoor zal de gevoelstemperatuur nog wat lager zijn dan wat er op de thermometer staat."