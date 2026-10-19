Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

In Breda zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over acht en hangt samen met een eerdere storing of werkzaamheden. De netbeheerder verwacht de problemen rond drie uur 's ochtends op 17 oktober te hebben opgelost.

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De stroomstoring treft adressen in postcodegebied 4814. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een oplossing.

De oorzaak van de storing lijkt verband te houden met eerdere problemen of lopende werkzaamheden. De verwachting is dat de stroomvoorziening tegen drie uur 's ochtends op 17 oktober weer volledig hersteld zal zijn.