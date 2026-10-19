Werkzaamheden in gemeente Bladel: dit staat op de planning

De gemeente Bladel heeft verschillende werkzaamheden gepland, waaronder de herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel en de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen. Ook worden fietspaden op de Cartierheide aangepast en zijn er grondwerkzaamheden voor Windpark de Pals.

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De herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel loopt van week 47-2025 tot en met week 52-2026. Daarnaast worden tussen week 34-2026 en week 12-2027 de fietspaden op de Cartierheide aangepast. Voor Windpark de Pals zijn grondwerkzaamheden gestart in week 26-2026, die doorlopen tot en met week 8-2027.

Ook staat de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen op de planning, uitgevoerd van week 41-2026 tot en met week 13-2027. Andere werkzaamheden zijn onder meer de wateraansluiting voor de sloop van Den Herd en riool- en bestratingswerkzaamheden in Hoogeind-Driehuis.