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Uitweg naar transportverdeelstation in Wanroij krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg naar een transportverdeelstation aan de Hapseweg 33t in Wanroij. Het besluit is op 14 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De uitweg zal worden aangelegd om de bereikbaarheid van het transportverdeelstation te verbeteren. Het gaat specifiek om het aanleggen of aanpassen van een toegangsweg op het genoemde adres in Wanroij.

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