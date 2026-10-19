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Land van Cuijk vernieuwt regels voor omgevingsrecht

De gemeenteraad van Land van Cuijk heeft een nieuwe verordening aangenomen voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De oude regels zijn ingetrokken en vervangen door de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Land van Cuijk 2026.

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De nieuwe verordening, die terugwerkende kracht heeft tot 17 maart 2026, is vastgesteld tijdens een openbare vergadering op 24 september 2026. Hiermee willen burgemeester en wethouders de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van wetten verbeteren. De verordening stelt specifieke doelen voor dienstverlening, uitvoeringskwaliteit en financiën. Ook worden landelijke kwaliteitscriteria gevolgd en maatregelen genomen om de organisatie te versterken, indien nodig.

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