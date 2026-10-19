Navigatie overslaan
Ontdek

Gevaarlijke boom in Park Valkenberg Breda wordt gekapt

In Park Valkenberg in Breda is een vergunning verleend om met spoed een boom te kappen. De boom vormt een gevaar en moet daarom worden verwijderd.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 15 oktober verleend door de gemeente Breda. Het gaat om het vellen van één boom vanwege gevaarzetting. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid in het park te waarborgen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.