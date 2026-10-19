Gevaarlijke boom in Park Valkenberg Breda wordt gekapt

In Park Valkenberg in Breda is een vergunning verleend om met spoed een boom te kappen. De boom vormt een gevaar en moet daarom worden verwijderd.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 15 oktober verleend door de gemeente Breda. Het gaat om het vellen van één boom vanwege gevaarzetting. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid in het park te waarborgen.