Toestemming voor verlengen duiker en verbreden uitrit in Giessen

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het verlengen van een duiker en het verbreden van een uitrit aan de Industrieweg 1 in Giessen.

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Een duiker is een soort doorgang voor water onder een weg of pad. De verbreding van de uitrit en het verlengen van de duiker kunnen zorgen voor een betere bereikbaarheid en waterafvoer in het gebied. De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend.