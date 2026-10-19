Oudere man valt in drie meter diep gat als container geleegd wordt

Een man op leeftijd is maandagochtend in Den Bosch in een drie meter diep gat in de grond gevallen. Dat gebeurde aan de Klokkenlaan. Op die plek staat normaal gesproken een ondergrondse container, maar die werd op dat moment getakeld om geleegd te worden. De vrachtwagen waarmee dit gebeurde, kreeg een storing waardoor de kraan uitviel.

Het slachtoffer, een bewoner van het naastliggende woon-zorgcomplex Hooghe Clock, had kennelijk niet in de gaten dat de container weg was en viel drie meter in het gat. Hij heeft daar ruim een halfuur in gezeten.

De brandweer heeft het slachtoffer uit het gat gehaald. De man liep bij de val een hoofdwond op en is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar het woon-zorgcomplex. De omgeving is afgezet met lint.