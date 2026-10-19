Ex Michael van Gerwen kijkt niet op van zijn uitspraak over hun scheiding

Daphne Govers, de ex-vrouw van Michael van Gerwen, is niet verrast door zijn woorden over hun huwelijk. De darter uit Vlijmen vertelde vorige week in een podcast dat ze allebei eigenlijk altijd wisten dat ze niet samen oud zouden worden. Daphne zegt tegen Shownieuws dat dat klopt.

“We waren jong toen we bij elkaar kwamen en misschien hebben we dat toch onbewust allebei wel gevoeld, van: ja, dat het niet voor altijd zou zijn”, denkt ze.

Ondanks de scheiding en de onrustige periode daarna gaan Michael en Daphne nog altijd goed met elkaar om. “We zijn heel goed samen, nog steeds gewoon”, vertelt ze aan Shownieuws. “Als vrienden gaan we met elkaar om.”

Moeilijke periode

Van Gerwen sprak in de podcast openhartig over de afgelopen tijd. De breuk had grote gevolgen voor hem en hij heeft een zware periode achter de rug. Hij noemde het een aantal “aardverschuivingen” in zijn leven. Nu gaat het volgens hem steeds beter en begint alles weer op zijn plek te vallen.

Michael en Daphne waren zeventien jaar samen en hebben twee kinderen samen. Daphne heeft inmiddels een nieuwe liefde.