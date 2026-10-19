Cornald Maas gaat Eurovisie Songfestival niet van commentaar voorzien

Cornald Maas uit Bergen op Zoom geeft ook bij het Eurovisie Songfestival van 2027 geen commentaar. Omdat AVROTROS niet meedoet, komt er een einde aan zijn werk als commentator. Voor het team dat de NPO heeft samengesteld voor de Nederlandse deelname is hij niet gevraagd. Dat meldt NU.nl.

Bert van Doorn Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maas was jarenlang de vaste Nederlandse stem van het Songfestival. Sinds 2004 verzorgde hij het commentaar, met uitzondering van de jaren 2011 tot en met 2013. "Als het aan mij had gelegen, had ik het graag nog een keer gedaan", vertelt Maas aan NU.nl. "Zodat ik had kunnen zeggen: mooi trackrecord gehad, al die jaren met plezier gedaan, en nu klaar. Maar de NOS maakt een andere afweging. Ik moet zeggen: ik heb wel echt een goed en plezierig gesprek gehad met de NOS. Maar zij zijn natuurlijk vrij om te doen en laten wat ze willen."