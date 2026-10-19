Cornald Maas ook in 2027 niet in commentaarhokje Songfestival
Cornald Maas uit Bergen op Zoom geeft ook bij het Eurovisie Songfestival van 2027 geen commentaar. Omdat AVROTROS niet meedoet, komt er een einde aan zijn werk als commentator. Voor het team dat de NPO heeft samengesteld voor de Nederlandse deelname is hij niet gevraagd. Dat meldt NU.nl.
Maas was jarenlang de vaste Nederlandse stem van het Songfestival. Sinds 2004 verzorgde hij het commentaar, met uitzondering van de jaren 2011 tot en met 2013.
"Als het aan mij had gelegen, had ik het graag nog een keer gedaan", vertelt Maas aan NU.nl. "Zodat ik had kunnen zeggen: mooi trackrecord gehad, al die jaren met plezier gedaan, en nu klaar. Maar de NOS maakt een andere afweging. Ik moet zeggen: ik heb wel echt een goed en plezierig gesprek gehad met de NOS. Maar zij zijn natuurlijk vrij om te doen en laten wat ze willen."
Boycot AVROTROS
AVROTROS bleef dit jaar al weg bij het Songfestival in Wenen, uit protest tegen de deelname van Israël. De omroep vond het toen niet passend dat een van zijn presentatoren commentaar zou geven. Maas liet destijds weten uit te kijken naar de volgende editie en hoopte dat het festival dan in rustiger vaarwater zou zijn.
Eind augustus maakte AVROTROS bekend dat de omroep ook in 2027 niet meedoet. Volgens directeur Taco Zimmerman is het Songfestival een podium van verdeeldheid geworden. De omroep gaf de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname terug aan de NPO.
Nederland doet toch mee
Vorige maand werd bekend dat Nederland in 2027 toch weer meedoet. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de inzending. Mensen van AVROTROS zitten daar niet in. Daarmee is er ook geen plek voor Maas, die bij AVROTROS werkt.
Wie in 2027 wel het commentaar doet, is nog niet bekend.