Raadscommissie bespreekt begroting Bladel voor 2027

De raadscommissie Middelen en Algemene Zaken bespreekt donderdag 29 oktober de gemeentebegroting 2027 van Bladel. Ook belasting- en tariefmaatregelen staan op de agenda. In november neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Gevonden voor jou

De raadscommissie Middelen en Algemene Zaken komt donderdag 29 oktober 2026 bijeen in het gemeentehuis van Bladel. Tijdens deze vergadering worden de begrotingswijzigingen voor 2026 en 2027 besproken, evenals de belasting- en tariefmaatregelen voor volgend jaar. Daarnaast staat een verlengingsvoorstel voor het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2027-2028 op de agenda.

De gemeentelijke begroting geeft een overzicht van de beleidsdoelen, geplande activiteiten en financiële middelen voor het komende jaar. De ontwerpbegroting is online in te zien via een speciale begrotingsapp. Op donderdag 12 november 2026 stelt de gemeenteraad de definitieve begroting vast. Alle politieke partijen zullen dan hun standpunten toelichten.

Andere commissievergaderingen

De Commissie Inwoners vergadert op dinsdag 27 oktober 2026, maar er zijn geen voorstellen voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Onderwerpen zoals leerlingenprognoses en een ontwerp-subsidiejaarprogramma welzijn staan op de agenda. De Commissie Grondgebied komt maandag 26 oktober niet bijeen door een gebrek aan voorstellen. Wel informeert het college de raad via mededelingen over onder meer het projectbesluit en verkeersbesluit voor de N284.

De raadscommissies in Bladel hebben als taak om voorstellen van het college voor te bereiden en advies te geven aan de gemeenteraad. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 10 en 12 november 2026.

Vergadering bijwonen

De commissievergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Bladel. Belangstellenden kunnen deze vergaderingen bijwonen op de publieke tribune of digitaal volgen via de gemeentelijke website. Ook na afloop zijn de vergaderingen terug te kijken.