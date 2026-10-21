Pieter traint militairen voor gevaren die je niet ziet, ruikt of voelt

De meter begint steeds sneller te piepen. Eerst zachtjes, daarna zo hard dat er geen twijfel meer mogelijk is: hier zit iets radioactiefs. Je ziet niets, ruikt niets en voelt niets. Sergeant Pieter leert militairen hoe ze zichzelf en anderen moeten beschermen tegen chemische stoffen, straling en andere onzichtbare gevaren en hoe ze het kunnen opsporen.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Pieter werkt als instructeur op het CBRN-trainingscentrum van Defensie in Vught. Die vier letters staan voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. “Daarin onderwijzen wij mensen. Over wat het is en hoe we ons daartegen beschermen.” In een speciale oefenruimte trainen militairen met traangas. Hun gasmasker moet hen daartegen beschermen. “We willen gewenning creëren met bepaalde middelen, om ervoor te zorgen dat mensen geloven in hun eigen middelen”, legt Pieter uit. Het traangas komt vrij door een klein tabletje te ontsteken. Zo ervaren militairen meteen of hun masker goed zit en hen beschermt. In de serie Verborgen Helden brengen we mensen met een bijzonder en maatschappelijk belangrijk beroep in beeld, zoals een militaire brandweerman, een politiehondengeleider, een kinderverpleegkundige, een gevangenismedewerker en een heel specialistische militair, zoals Pieter. In deze video kijken we met hem mee:

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Gevaar dat je niet ziet

Dat zulke dreigingen soms letterlijk onzichtbaar zijn, wordt duidelijk in een leslokaal vol bijzondere materialen. Daar ligt bijvoorbeeld uraniumerts en staat zelfs servies waarin uranium is verwerkt.

“Dit is uraniumerts en het uraniumservies van je oma”, zegt Pieter. Onder een blacklight licht het uranium in het servies op. Vroeger werd de radioactieve stof verwerkt in het glazuur, waardoor borden, kopjes en schalen een intense kleur en glanzende afwerking kregen. Nog opvallender is de zogenoemde nevelkamer. “Dit is de enige plek waar we visueel kunnen maken hoe straling eruitziet.” In de kamer worden verschillende soorten straling zichtbaar. Vooral de lange sporen van gammastraling (red. onzichtbare elektromagnetische straling) vallen op. “Die gaat gewoon recht door ons heen.” Juist omdat het gevaar vaak niet met het blote oog te zien is, zijn meetapparaten onmisbaar.

Sergeant Pieter werkt als instructeur op het CBRN-trainingscentrum (foto: Verborgen Helden).