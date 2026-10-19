Gemeente Eersel geeft toestemming voor verkoop gemeentegrond

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de verkoop van gemeentegrond aan de Hoolhof 40. Daarvoor wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

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De vergunning maakt het mogelijk om de functie van de locatie aan te passen, zodat de grond verkocht kan worden aan derden. Het gaat om een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de plannen niet binnen de standaard regels van het omgevingsplan passen.