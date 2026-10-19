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Gemeente Eersel staat verkoop van gemeentegrond in Wintelre toe
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de verkoop van gemeentegrond aan de Klein Koemeer 8 in Wintelre. Hiervoor is een vergunning verleend om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.
De vergunning is op 15 oktober 2026 toegekend en geldt als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de verkoop van de grond mogelijk is gemaakt door specifieke toestemming buiten de standaard regels om.
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