Vergunning verleend voor nieuwe uitrit in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Zwart Moerken 3 in Rijsbergen. Het besluit is op 15 oktober 2026 verstuurd.

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De vergunning is verleend voor het realiseren, aanpassen of gebruiken van een uitweg. Dit soort besluiten wordt genomen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te regelen. Het betreft een locatie in Rijsbergen.