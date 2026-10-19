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Vergunning verleend voor nieuwe uitrit in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Zwart Moerken 3 in Rijsbergen. Het besluit is op 15 oktober 2026 verstuurd.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor het realiseren, aanpassen of gebruiken van een uitweg. Dit soort besluiten wordt genomen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te regelen. Het betreft een locatie in Rijsbergen.

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