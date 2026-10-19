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Gemeente Steenbergen wil grond verkopen in Dinteloord

De gemeente Steenbergen heeft plannen om een stuk grond van 245 m² te verkopen in de kern van Dinteloord. Het perceel wordt aangeboden aan de eigenaar van de aangrenzende woning, volgens vastgestelde beleidsregels.

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De grond valt onder het kadastrale nummer 4592 in sectie F van Dinteloord. Het beleid van de gemeente bepaalt dat groenstroken alleen verkocht mogen worden aan eigenaren van naburige woningen. Dit perceel voldoet aan die voorwaarden en wordt specifiek aangeboden aan de eigenaar van de naastgelegen woning.

De publicatie van dit voornemen volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Bezwaar kan binnen twintig dagen na publicatie worden aangetekend via een kort geding bij de rechtbank Zeeland West-Brabant.

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