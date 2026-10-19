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Steenbergen wil gemeentegrond in Dinteloord verkopen

De gemeente Steenbergen is van plan een stuk grond van 262 vierkante meter te verkopen in de kern Dinteloord. Het perceel is bedoeld voor de eigenaar van de naastgelegen woning.

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Het gaat om een deel van een perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Dinteloord, sectie G, nummer 2075. De verkoop volgt de beleidsregel voor groenstroken die in 2014 is vastgesteld. Volgens deze regel verkoopt de gemeente zulke stukken grond alleen aan eigenaren van naastgelegen woningen.

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