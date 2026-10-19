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Termijn omgevingsvergunning Valkenswaard verlengd

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd. Het gaat om de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de John F. Kennedylaan.

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Het besluit om de termijn te verlengen is op 15 oktober 2026 genomen. Het bedrijfsverzamelgebouw krijgt tien units en komt op de adressen John F. Kennedylaan 13 en 15. Dit verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

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