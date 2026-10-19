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Rieten dak vervangt pannendak in Geldrop
Op de Nieuw Erfseweg in Geldrop mag een bestaand pannendak worden vervangen door een rieten dak. De vergunning hiervoor is op 15 oktober verleend.
Het adres waar het om gaat, is Nieuw Erfseweg 16A in Geldrop. Het vervangen van een pannendak door een rieten dak kan bijdragen aan een karakteristieke uitstraling van het gebouw. De vergunning is afgegeven door de gemeente Geldrop-Mierlo.
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