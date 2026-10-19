Valkenswaard beperkt bedrijfsactiviteiten met nieuw besluit

De gemeente Valkenswaard heeft een voorbereidingsbesluit genomen om bepaalde bedrijfsactiviteiten te beperken. Het besluit is op maandag 19 oktober 2026 in werking getreden en geldt voor het hele grondgebied van de gemeente.

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Met dit besluit wil de gemeente meer regie krijgen over welke bedrijven zich mogen vestigen, vooral op bedrijventerreinen. De beschikbare ruimte is schaars en uitbreiden is lastig vanwege nabijgelegen natuurgebieden. Daarom zijn onder andere distributiecentra, datacenters en opslagbedrijven niet langer toegestaan. Het besluit voorkomt dat ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden terwijl er wordt gewerkt aan een structurele aanpassing van het omgevingsplan.