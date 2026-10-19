Navigatie overslaan
Ontdek

Valkenswaard beperkt bedrijfsactiviteiten met nieuw besluit

De gemeente Valkenswaard heeft een voorbereidingsbesluit genomen om bepaalde bedrijfsactiviteiten te beperken. Het besluit is op maandag 19 oktober 2026 in werking getreden en geldt voor het hele grondgebied van de gemeente.

Gevonden voor jou

Met dit besluit wil de gemeente meer regie krijgen over welke bedrijven zich mogen vestigen, vooral op bedrijventerreinen. De beschikbare ruimte is schaars en uitbreiden is lastig vanwege nabijgelegen natuurgebieden. Daarom zijn onder andere distributiecentra, datacenters en opslagbedrijven niet langer toegestaan. Het besluit voorkomt dat ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden terwijl er wordt gewerkt aan een structurele aanpassing van het omgevingsplan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.