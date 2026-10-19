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Twee dakkapellen mogen geplaatst worden aan woning in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de zijkant van een woning aan de Kapelakker in Nuenen.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 15 oktober 2026 verzonden en maakt het mogelijk om de woning uit te breiden met twee dakkapellen. Dit soort aanpassingen kan het wooncomfort en de ruimte in een huis aanzienlijk vergroten. De nieuwe dakkapellen komen aan de zijkant van de woning.

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