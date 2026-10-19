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Vergunning verleend voor sleufsilo's met opslagkelder in Nuenen
De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor de bouw van sleufsilo's met een opslagkelder aan de Nieuwe Dijk 4.
De sleufsilo's en opslagkelder worden technisch van aard en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de opslag van materiaal of producten. Het besluit is op 15 oktober 2026 verzonden en de vergunning is sinds die datum van kracht.
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