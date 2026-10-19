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Beslistermijn verlengd voor woninguitbreiding in Nuenen
De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een woning aan de Papenvoort 17 uit te breiden. Het besluit is uitgesteld tot 27 november 2026.
De verlenging van zes weken geeft de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen. Het gaat om een plan voor een uitbreiding van een woning op het adres Papenvoort 17 in Nuenen.
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