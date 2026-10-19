Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan Pastoor Castelijnsstraat in Handel

De gemeente Gemert-Bakel heeft een gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Pastoor Castelijnsstraat in Handel, ter hoogte van huisnummer 23. Dit gebeurt op verzoek van een bewoner die aan de voorwaarden voldoet en een parkeerplek dicht bij huis nodig heeft.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats wordt aangewezen op kenteken, zodat deze exclusief door de aanvrager gebruikt kan worden. De gemeente heeft het besluit genomen om de mobiliteit van de bewoner te ondersteunen. Het betrokken weggedeelte ligt binnen de bebouwde kom en er is geen sprake van nadelige gevolgen voor andere weggebruikers.