Gehandicaptenparkeerplaats komt aan Prinzenstraat in Gemert

In Gemert is besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Prinzenstraat, ter hoogte van huisnummer 3. De parkeerplaats is bedoeld voor een bewoner die voldoet aan de voorwaarden en wiens voertuig op kenteken geregistreerd staat.

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De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord dat aangeeft dat het vak exclusief is gereserveerd voor het voertuig van de aanvrager. Het besluit is genomen door de gemeente Gemert-Bakel, in overleg met de politie Oost-Brabant. De maatregel moet bijdragen aan de mobiliteit van de bewoner zonder andere verkeersdeelnemers onevenredig te benadelen. Het gebruik van de parkeerplaats geldt zolang de aanvrager er behoefte aan heeft.