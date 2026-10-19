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Oisterwijk past kostenverhaal aan, vergunning voor varkenshouderij Haaren

Het college van Oisterwijk heeft het programma kostenverhaal aangepast. Daarnaast is een vergunning verleend voor een wijziging van een varkenshouderij aan de Kovelsweg in Haaren.

Gevonden voor jou

Het programma kostenverhaal en financiële bijdragen is aangepast aan de situatie in 2026. Hierin staat hoe de gemeente kosten in rekening brengt bij bouwplannen en omgaat met bijdragen voor betaalbare en sociale woningen. Nieuw is dat projecten met sociale huurwoningen zonder woningcorporatie nu duidelijker zijn beschreven.

Daarnaast heeft het college een vergunning verleend voor het wijzigen van een varkenshouderij aan de Kovelsweg 5 in Haaren. De vergunning wordt ter inzage gelegd voor beroep.

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