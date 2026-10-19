Advertentie
Drie essen mogen gekapt worden langs de Veghelsedijk in Uden
De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie essen aan de Veghelsedijk in Uden. De omgevingsvergunning is op 15 oktober verleend en betreft een perceel naast huisnummer 4.
De aanvraag ging over het kappen van bomen op een perceel aan de Veghelsedijk, kadastraal bekend als UDN00 M 7924. Het besluit is op 15 oktober verzonden. Hiermee is toestemming gegeven om de bomen, die in vaktermen ook wel houtopstand worden genoemd, te verwijderen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie