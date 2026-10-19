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Drie essen mogen gekapt worden langs de Veghelsedijk in Uden

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor het kappen van drie essen aan de Veghelsedijk in Uden. De omgevingsvergunning is op 15 oktober verleend en betreft een perceel naast huisnummer 4.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging over het kappen van bomen op een perceel aan de Veghelsedijk, kadastraal bekend als UDN00 M 7924. Het besluit is op 15 oktober verzonden. Hiermee is toestemming gegeven om de bomen, die in vaktermen ook wel houtopstand worden genoemd, te verwijderen.

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