Vergunning verleend voor biomassa verbranden in Uden

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor het verbranden van biomassa op de Lage Randweg in Uden. Dit mag ondanks dat het afwijkt van het bestemmingsplan.

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Het besluit is genomen op 15 oktober 2026 en heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Lage Randweg 16 in Uden. Het afwijken van het bestemmingsplan houdt in dat gronden of bouwwerken anders gebruikt mogen worden dan oorspronkelijk toegestaan. De vergunning maakt het mogelijk om biomassa te verbranden op deze plek.