Vergunning verleend voor Westerhovens Winterfeest op 3 januari 2027

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het organiseren van het Westerhovens Winterfeest. Dit evenement vindt plaats op 3 januari 2027 van één uur 's middags tot tien uur 's avonds op het kerkplein in Westerhoven.

Gevonden voor jou

Het winterfeest krijgt een vergunning voor activiteiten zoals het afwijken van de verkeerssituatie, het schenken van alcohol, gebruik van openbare ruimte en het produceren van geluid. Ook zijn er mogelijkheden voor vuurwerk en reclame. Het besluit hierover is op 15 oktober 2026 verstuurd.