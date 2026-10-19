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Collecte voor carnaval in Oirschot krijgt vergunning
De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor een collecte op 16 januari 2026. De opbrengst is bedoeld om carnaval in Oirschot onder de aandacht te brengen.
De collecte mag plaatsvinden dankzij een vergunning die op 15 oktober 2026 is verleend. Met dit initiatief wordt het carnaval in Oirschot gepromoot. De vergunning valt onder de zogenoemde APV-Bijzondere wet, die regels stelt voor activiteiten in de openbare ruimte.
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