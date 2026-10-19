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Gehandicaptenparkeerplaats in Rijen toegewezen

In Rijen is besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de Van Hogendorpstraat. De plek komt op kenteken en is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart.

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De parkeerplaats wordt aangewezen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Gilze en Rijen verwacht dat deze maatregel aansluit bij het verkeers- en vervoersbeleid. Het inrijden en wegrijden van de parkeerplaats is volgens de gemeente goed mogelijk, zonder dat dit de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

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