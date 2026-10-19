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Evenement GLOEI op 7 november krijgt groen licht in Dongen

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor het evenement GLOEI. Het evenement vindt plaats op 7 november 2026 in het centrum van Dongen.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 15 oktober genomen door de gemeente. Het evenement GLOEI zal plaatsvinden in het hart van Dongen en valt onder de categorie evenementenvergunningen. Voor vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met de gemeente.

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