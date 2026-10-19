Vreemde geur in Haren lijkt verdwenen: oorzaak nog onbekend

De vreemde geur waar bewoners van de Eindstraat in Haren (gemeente Oss) sinds zaterdagavond last van hadden, lijkt verdwenen. Sinds de brandweer het riool zondag voor de tweede keer heeft doorgespoeld, zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio maandagochtend weten.

De bewoners hadden sinds zaterdagavond last van een chemische geur. Die zorgde bij sommigen voor prikkelende ogen. Meerdere bewoners proefden de geur ook op hun tong. Sommigen konden er zaterdagavond zelfs niet door slapen.

De brandweer van Megen deed metingen en opende putdeksels. Daarbij leek het of er een sterke benzine- of terpentinegeur hing. De brandweer spoelde het riool door met water. Maar zondagochtend hing de geur nog steeds in de straat. Daarom haalde de brandweer op twee plekken opnieuw putdeksels weg en spoelde het riool weer door.

Sindsdien zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen. Ook bij de Veiligheidsregio is niets meer over de geur gehoord van de betrokken collega's.

Uit de metingen bleek wel dat er iets afweek, maar wat de geur heeft veroorzaakt, is nog steeds niet bekend.