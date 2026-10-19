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Loempiakraam krijgt vergunning voor vijf jaar in Oosterhout
De loempiakraam aan de Gasstraat in Oosterhout heeft een vergunning gekregen om daar vijf jaar te staan. De vergunning loopt van 31 oktober 2027 tot en met 31 oktober 2032.
De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat de kraam gedurende de genoemde periode op deze locatie mag blijven staan. De aanvraag is op 21 september 2026 ingediend en goedgekeurd.
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