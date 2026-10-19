Nieuwe plannen voor bedrijveninvesteringszone in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor de bedrijveninvesteringszone Bedrijventerrein Weststad. Deze regeling geldt vanaf 2027 en loopt tot en met 2031. Het doel is om via een jaarlijkse bijdrage de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren.

Gevonden voor jou

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied in Oosterhout waar ondernemers gezamenlijk investeren in verbeteringen. De bijdrage wordt jaarlijks geheven op niet-woongebouwen en bedraagt minimaal 300 euro en maximaal 1.500 euro per pand. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten zoals ruimtelijke verbeteringen en economische ontwikkeling.

De nieuwe verordening vervangt de vorige regeling, die in 2021 was ingesteld. De startdatum voor de heffing is 1 januari 2027, mits voldoende ondernemers in het gebied hun steun uitspreken. Stichting BIZ Weststad blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen.