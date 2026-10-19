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Loterij in Hapert voor zieke inwoners en seniorenmiddag

In Hapert is een vergunning verleend voor een loterij voor zieke inwoners en een 55+ middag. Loten worden verkocht van 9 tot en met 17 januari, de trekking is op 30 januari 2027 op de Markt.

Gevonden voor jou

De opbrengst van de loterij wordt gebruikt voor het maken van fruitschalen voor zieke inwoners en het organiseren van een middag voor 55-plussers in Hapert. De verkoopperiode van de loten loopt van 9 tot en met 17 januari. De trekking vindt plaats op 30 januari 2027 op de Markt in Hapert.

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