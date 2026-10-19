Loterij in Hapert voor zieke inwoners en seniorenmiddag

In Hapert is een vergunning verleend voor een loterij voor zieke inwoners en een 55+ middag. Loten worden verkocht van 9 tot en met 17 januari, de trekking is op 30 januari 2027 op de Markt.

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De opbrengst van de loterij wordt gebruikt voor het maken van fruitschalen voor zieke inwoners en het organiseren van een middag voor 55-plussers in Hapert. De verkoopperiode van de loten loopt van 9 tot en met 17 januari. De trekking vindt plaats op 30 januari 2027 op de Markt in Hapert.