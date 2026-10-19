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Carnavalsvereniging mag collecteren in Hoogeloon in januari
Van 11 tot en met 17 januari 2027 mag Carnavalsvereniging "De Lappelekkurs" collecteren in Hoogeloon. De gemeente Bladel heeft hiervoor een vergunning verleend.
De collecte vindt plaats door heel Hoogeloon en is bedoeld om de carnavalsvereniging te ondersteunen. Met de vergunning geeft de gemeente toestemming om de actie in deze periode te organiseren.
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