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Bijwoning mag worden gebouwd aan Torenstraat in Gassel
Er is een vergunning verleend voor de bouw van een bijwoning aan de Torenstraat in Gassel. Het besluit is op 14 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.
De bijwoning komt op het adres Torenstraat 20x in Gassel. Het gaat om een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. De vergunning is goedgekeurd en daarmee kan het project worden gestart.
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