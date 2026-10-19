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Lampionnenoptocht KBS Laurentius krijgt vergunning in Breda

De lampionnenoptocht van basisschool KBS Laurentius in Breda heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 13 november van zes uur tot half acht ’s avonds.

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De optocht is onderdeel van de viering van Sint Maarten en start bij de van Gaverenlaan in Breda. De deelnemers lopen met lampionnen door de buurt. Het evenement duurt anderhalf uur.

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