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Nieuw gasstation in Breda: oude locatie wordt vervangen
Enexis Netbeheer heeft in Breda een nieuw gasstation geplaatst aan de Takkebijsters. Het oude gasstation is verwijderd. De melding hiervoor is op 15 oktober afgehandeld.
Het nieuwe gasstation is bedoeld voor het behandelen, regelen en meten van aardgas. De werkzaamheden vonden plaats op 8 oktober 2026 en zijn inmiddels afgerond. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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