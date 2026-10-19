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Nieuw gasstation in Breda: oude locatie wordt vervangen

Enexis Netbeheer heeft in Breda een nieuw gasstation geplaatst aan de Takkebijsters. Het oude gasstation is verwijderd. De melding hiervoor is op 15 oktober afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het nieuwe gasstation is bedoeld voor het behandelen, regelen en meten van aardgas. De werkzaamheden vonden plaats op 8 oktober 2026 en zijn inmiddels afgerond. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

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