Woning in Prinsenbeek mag worden verbouwd

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning in Prinsenbeek. Het gaat om een activiteit buiten het reguliere omgevingsplan en technische bouwmaatregelen.

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De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend. Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw, verbouw, sloop, kap of aanleg, omdat dit impact kan hebben op de omgeving. De woning staat aan de Hesseling in Prinsenbeek.