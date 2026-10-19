Milieueffectrapportage voor gebiedsontwikkeling Bavel in voorbereiding

Breda start met een milieueffectrapportage voor de gebiedsontwikkeling in Bavel. Het plan omvat duizend woningen, een bedrijventerrein en natuurontwikkeling. De eerste onderzoeksfase, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ligt vanaf vandaag tot en met 27 november ter inzage.

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De gebiedsontwikkeling in Bavel is gebaseerd op de in 2024 vastgestelde Gebiedsvisie Bavel 2040. Met het project wil de gemeente naast de bouw van nieuwe woningen en een bedrijventerrein ook inspelen op milieuthema’s en de leefomgeving verbeteren. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke milieueffecten onderzocht worden en hoe dit gebeurt. Het rapport is in te zien bij de Infobalie in het Stadskantoor van Breda.